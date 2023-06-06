Kavak ağacı keresteciyi öldürdü

TOKAT'ta kestiği kavak ağacının çarptığı keresteci Nail Parlak (51) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkeze bağlı Kömeç köyünde meydana geldi. Kerestecilik yapan evli ve 4 çocuk babası Nail Parlak'ın kestiği kavaklardan biri, yere düştükten sonra sekip kendisine çarptı. Parlak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nail Parlak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.