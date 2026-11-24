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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran yönetiminin kimyasal silaha sahip olmasını engellemek için ABD ile birlikte İran'a saldırı düzenlemeleri gerektiğini söyledi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrailli gazetecilere konuşan Katz, İran'ın daha aktif bir şekilde kimyasal silah ürettiğini ileri sürdü.

Katz, Tahran yönetiminin geliştirdiği kimyasal silahlarla İsrail'e saldıracağını ileri sürerek İran'ı durdurmak için saldırı düzenlemeleri ve bunun tercihen ABD ile ortak yapılması gerektiğini savundu.

İran'ın henüz İsrail'e kimyasal silahla saldırma kapasitesine erişmediğini ve geliştirme aşamasında olduğunu iddia eden Katz, İran'ın kimyasal silahlara ulaşmasını engellemek amacıyla yapılacak muhtemel saldırının zamanlamasının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "atağa katılmaya hazır ve istekli olacağı zamana bağlı olduğunu" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu siyasi çıkar amacıyla İran'a saldırı düzenleme arayışında olduğu gerekçesiyle eleştiren siyasi liderler Gadi Eisenkot ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ı eleştiren Katz, "İran'a nükleer silah tehdidi olmasa da kimyasal silah tehdidi nedeniyle saldırı düzenlemeleri gerektiğini" iddia etti.

İddialarını destekleyen somut bir delil sunmayan İsrail Savunma Bakanı, Amerikan basınındaki İran'ın ABD'de kimyasal silah veya "kirli bomba" ile suikast düzenlemeyi planladığı yönündeki haberlerin doğru olduğunu savundu.

Katz, İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerden önce Trump'ın İran'a saldırı düzenleme niyetinde olduğu, Netanyahu'nun "seçimlere gölge düşüreceği" gerekçesiyle bunu istemediği iddiasında bulundu.

Kaynak: AA