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Katz, İran'a yönelik görevin bitmediğini söyleyerek yeni saldırı tehdidinde bulundu

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı yürütülen görevin tamamlanmadığını söyleyerek yeni saldırı tehdidini yineledi. Katz, İran'ın nükleer silah edinme dahil tehdit oluşturan girişimlerde bulunduğunu iddia ederek bu tehditleri kabul edemeyeceklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran yönetimiyle işlerinin henüz bitmediğini söyleyerek İran'ı yeni saldırılarla hedef alacakları tehdidini yineledi.

Savunma Bakanı Katz, Batı Kudüs'teki Herzl Dağı'nda 1956 yılında Süveyş Krizi sırasında ölen İsrail askerlerini anma töreninde yaptığı konuşmada, "İran'a karşı yürütülen görev henüz tamamlanmadı." dedi.

İran'ın nükleer silah elde etmek de dahil olmak üzere İsrail'e tehdit oluşturan birtakım girişimlerde bulunduğunu iddia eden Katz, "Bu tehditleri kabul edemeyiz. Önümüzde duran büyük görevler karşısında birlik olmalıyız." ifadeleriyle saldırı tehdidini yineledi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümet kurma yetkisini 67 milletvekilinin desteğini almayı başaran muhalefetteki Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot'a verme kararı aldığını duyurmuştu.

Herzog'un bugün resmen yetkilendireceği Eisenkot, hükümet kurabilmek için 28 gün süreye sahip olacak, ihtiyaç olması halinde 14 gün ek süre alacak.

Söz konusu süre içinde Eisenkot'un muhalefet bloğuyla hükümet kurmayı başarması halinde Binyamin Netanyahu ve liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin iktidarı sona ermiş olacak.

İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılmış ve 4 Kasım'da açıklanan kesinleşmiş resmi sonuçlara göre, mevcut koalisyon (53) ve muhalefet blokları (48), 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

Kaynak: AA
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