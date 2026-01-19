Haberler

ABD'li Katolik kardinaller, Trump yönetiminin dış politikasını eleştirdi

ABD'li Katolik kardinaller, Başkan Trump'ın dış politika uygulamalarında ahlaki bir pusula kullanmasını talep etti. Kardinaller, hükümetin askeri harekatlarının ve göçmen politikalarının dünyada büyük acılara yol açabileceğini belirtti.

ABD'de Katolik Kilisesi'ne mensup bazı kardinaller, Başkan Donald Trump yönetiminin dış politika uygulamalarında "ahlaki bir pusula" kullanmasını istedi.

Chicago Başpiskoposu Kardinal Blase J. Cupich, Washington Başpiskoposu Kardinal Robert McElroy ve Newark Başpiskoposu Kardinal Joseph W. Tobin, Trump yönetiminin dış politikasını eleştiren ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump yönetiminden, dış politikada "ahlaki bir pusula" kullanması istendi.

Açıklamada, "Din adamları olarak, milyonlarca insanı varoluşun eşiğinde kalıcı olarak hapsolmuş bir hayata mahkum eden kararlar alınırken seyirci kalamayız. Papa Leo bize açık bir yönlendirme verdi ve biz de onun öğretilerini ulusumuzun ve liderlerimizin davranışlarına uygulamalıyız." ifadeleri kullanıldı.

Katolik kardinaller, ABD hükümetinin Venezuela'daki askeri harekatının, Grönland'ı ele geçirme politikalarının ve dış yardımlarda yaptığı kesintilerin dünyada "büyük acılara yol açma riski taşıdığını" belirtti.

Açıklamada, "insanların ayrım gözetmeksizin toplu olarak sınır dışı edilmesine karşı oldukları" ve "göçmenlere veya kolluk kuvvetlerine yönelik, insanlık dışı söylem ve şiddetin sona ermesi için dua ettikleri" vurgulanarak, ABD dış politikasının Katolik Kilisesi'nin öğretileriyle uyumlu olması çağrısı yapıldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 9 Ocak'ta yaptığı konuşmada, ulusların dünya çapında egemenliklerini dayatmak için güç kullandığı ve bunun da barışı ve II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası hukuk düzenini "tamamen baltaladığı" yönünde eleştirilerde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
