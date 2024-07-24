Katmandu'da Uçak Kazası: 18 Kişi Hayatını Kaybetti
Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda bir uçağın düştüğü kazada 18 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından havalimanı kapatıldı.
ÇEKİM TARİHİ: 24 Temmuz 2024
Kaza yerinden çeşitli görüntüler
Nepal Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Hansa Raj Pandey, Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda bir uçağın düştüğünü ve uçağın enkazından 18 kişinin cansız bedenin çıkarıldığını açıkladı.
Pandey, Çarşamba günü gerçekleşen kazanın ardından havalimanının kapatıldığını belirtti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Katmandu'dan bildiriyor. (XHTV)