Katliam gibi kaza sonrası Mardin'e giden Bakan Soylu'dan ilk açıklama: İhmal kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır

Mardin'de freni patlayan tırın kalabalığın arasına daldığı katliam gibi kaza sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi. Kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini ve 2 tır şoförünün de gözaltında olduğunu belirten Bakan Soylu, "Olayı bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkartılacaktır." dedi.

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen kazada freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir tır çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı.

BAKAN SOYLU BÖLGEDE

Katliam gibi kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Bakan Soylu, "Bizde burada sabaha kadar hem kazaya sebep veren sürecin nasıl olduğunu ve hem de bu konuda kimin ihmali varsa tespit edeceğiz. Olayı bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkartılacaktır. Allah böyle bir sonuçla bizi bir daha imtihan etmesin diyoruz." dedi.

TIR ŞOFÖRLERİ GÖZALTINDA

Kaza da son durumu da paylaşan Bakan Soylu, "Burada da ilk kazaya müdahale eden bir polisimiz şehit oldu. Böylelikle 20 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu olaya karışan 2 tır şoförünün de yaralı olarak gözaltında olduğunu belirtti.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'deki kazayla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.