Kathimerini gazetesi, Yunanistan ve İsrail'in askeri işbirliği ve silah sistemlerine ilişkin yeni bir pazarlık sürecinde olduğunu yazdı.

Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan ile İsrail'in, yaklaşık 1 milyar avroluk silah sistemleri ve işbirliğine ilişkin müzakere sürecine girdiği belirtildi.

Haberde, pazarlığın Yunanistan'ın Kalamata ilindeki uçuş eğitim merkezindeki ders saatlerinin artırılmasını, elektronik harp sistemlerini ve uzun menzilli hassas füzeleri kapsadığı ifade edildi.

Kalamata'daki uçuş eğitim merkezinin 2021'den itibaren 20 yıllığına İsrailli Elbit firmasının kullanımına açılmış olmasına rağmen Yunanistan Hava Kuvvetleri ve ELBİT tarafından birlikte kullanılan bu merkezde "T-6" ve "M-346" tipi eğitim uçaklarının kullanıcılarına verilen eğitimin süresinde sınıra ulaşıldığı ve çeşitli ülkelerden gelen taleplerin baskı oluşturduğu belirtildi.

Haberde, her yıl yaklaşık 7 bin saat "T-6" ile ve 3 bin 500 saat "M-346" ile eğitim verilen merkezde eğitim saatlerinin artırılabilmesi için hem uçak ve eğitmen sayısının artırılması hem de buraya daha fazla maddi yatırım yapılması gerektiği bilgisi verilerek, bunların Yunanistan ve İsrail arasında anlaşmazlık konusu olduğu kaydedildi.

Yunanistan'ın halihazırda 1,5 milyar avro harcadığı uluslararası uçuş eğitim merkezi için Atina'nın 70 milyon avronun üzerinde yeni yatırım yapmak istemediği savunuldu.

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp konusunda gelişmek istediği belirtilen haberde şunlar kaydedildi:

"Bu, Türkiye'nin büyük ilerlemeler kaydettiği bir alan. Yunanistan ise 'Aşil Kalkanı' mantığını izlemeyi, yani İsrail'in elektronik harp uygulamalarına ve karşı tedbirlerine erişim sağlayarak ardından kendi karşı karşıya olduğu özgün tehdit ortamına uygun sistemler geliştirmeyi hedefliyor."

Kaynak: AA