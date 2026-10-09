Kategori 2 şiddetine ulaşan Isaias Kasırgası ABD'de tahliye emirlerine yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'nin bazı eyaletlerinde Atlas Okyanusu'ndan ülkenin doğu kıyılarına yaklaşan Isaias Kasırgası nedeniyle vatandaşlara tahliye emri verildi.

ABD basınına göre, Atlas Okyanusu'nda oluşan ve "Kategori 2" şiddetine ulaşan Isaias Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

Hafta sonu kıyıya vurması beklenen kasırganın, bu süreçte şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Kasırga ve getireceği yağışların etkilemesi beklenen Alabama, Florida ve Georgia eyaletlerinde belirli bölgelerde vatandaşlar için acil tahliye emirleri verildi.

Ayrıca kasırga öncesi Florida'daki bazı havalimanları uçuşa kapatılırken tren seferlerinin de kesintiye uğraması bekleniyor.

Kaynak: AA