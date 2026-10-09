Haberler

Kategori 2 şiddetine ulaşan Isaias Kasırgası ABD'de tahliye emirlerine yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de doğu kıyısına yaklaşan Isaias Kasırgası nedeniyle Alabama, Florida ve Georgia'da belirli bölgelerde acil tahliye emri verildi. Kategori 2 şiddetindeki kasırganın hafta sonu kıyıya vurması ve şiddetini artırması beklenirken Florida'da bazı havalimanları uçuşa kapatıldı.

ABD'nin bazı eyaletlerinde Atlas Okyanusu'ndan ülkenin doğu kıyılarına yaklaşan Isaias Kasırgası nedeniyle vatandaşlara tahliye emri verildi.

ABD basınına göre, Atlas Okyanusu'nda oluşan ve "Kategori 2" şiddetine ulaşan Isaias Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

Hafta sonu kıyıya vurması beklenen kasırganın, bu süreçte şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Kasırga ve getireceği yağışların etkilemesi beklenen Alabama, Florida ve Georgia eyaletlerinde belirli bölgelerde vatandaşlar için acil tahliye emirleri verildi.

Ayrıca kasırga öncesi Florida'daki bazı havalimanları uçuşa kapatılırken tren seferlerinin de kesintiye uğraması bekleniyor.

Kaynak: AA
İstanbul'da dev kesinti! BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi, tam 22 ilçe karanlığa gömülecek

BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi! Tam 22 ilçe karanlığa gömülecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavga eden akrabalarını ayırmak isteyen polis memuru canından oldu

Kavga eden akrabalarını ayırmak için araya giren polis canından oldu

Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler

Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi
Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim

Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine dev zam
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Yakın arkadaşı Ozan Orhon kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, acıdan konuşamıyor

Ozan Orhon Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Acıdan konuşamıyor