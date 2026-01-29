Haberler

Katar ve Ürdün'den Lübnan ordusuna destek

Güncelleme:
Katar ve Ürdün, Lübnan ordusuna askeri araç ve gıda yardımı yaparak desteğini sürdürdü. Teslim törenine Katar ve Ürdün büyükelçileri ile Lübnan askeri yetkilileri katıldı.

Katar ve Ürdün, Lübnan ordusuna yönelik destek kapsamında askeri araç ve gıda yardımı yaptı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın Lübnan ordusuna yönelik askeri araç hibesinin ilk bölümünün teslimi dolayısıyla, başkent Beyrut'un güneyindeki Kefer Şima bölgesinde tören düzenlendi.

Törene, Katar'ın Beyrut Büyükelçisi Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mi?el İsa ile üst düzey Lübnanlı askeri yetkililer katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Al Sani, ülkesinin Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada ise Ürdün tarafından Lübnan ordusuna gıda yardımlarını kapsayan bir hibe gönderildiği bildirildi.

Kefer Şima'da düzenlenen teslim törenine, Ürdün'ün Beyrut Büyükelçisi Velid el-Hadid ile Lübnan ordusundan askerlerin katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
