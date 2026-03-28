Katar Emiri ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy savunma işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Doha'daki görüşmelerinde savunma işbirliği, bölgesel gelişmeler ve artan gerilimleri değerlendirdi. Taraflar, teknoloji ve güvenlik alanındaki işbirliklerini güçlendirmek için anlaşmalar imzaladı.

Katar Emiri Divanından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Zelenskiy görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bölgede artan gerilim ve Ukrayna'daki son durum değerlendirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi imkanları da ele alındı.

Tarafların özellikle teknoloji, güvenlik, savunma ve enerji alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Al Sani ile Zelenskiy'nin bölgede süren gerilimin bölgesel ve uluslararası güvenliğe olası etkilerine karşı uyarıda bulunduğu, tansiyonun düşürülmesi ve mevcut gerginliğin kontrol altına alınması için bölgesel ve uluslararası çabaların artırılmasının önemini vurguladığı kaydedildi.

Zelenskiy'nin, ülkesinin Katar ile dayanışmasını yineleyerek Katar'a yönelik saldırıları kınadığı, Katar'ın egemenliğini, güvenliğini ve vatandaşlarının emniyetini korumak için aldığı önlemlere destek verdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Katar Savunma Bakanlığı da Ukrayna ile teknoloji, savunma yatırımları, ortak projeler ile füze ve İHA'larla mücadelede tecrübe paylaşımını kapsayan bir savunma işbirliği anlaşması imzalandığını duyurmuştu.

Anlaşmanın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani'nin, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Sekreteri Rustem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andriy Hnatov ile Doha'da gerçekleştirdiği temasların ardından yapıldığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da dün Zelenskiy'nin ülkeyi ziyaret ederek, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğünü ve iki ülke arasında savunma tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını açıklamıştı.

Volodimir Zelenskiy bugün ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaret kapsamında, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın bölgedeki güvenliğe etkisini ele almıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
