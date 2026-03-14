Katar ve Suudi Arabistan, hava sahalarında füze ve İHA saldırılarının engellendiğini duyurdu

Katar ve Suudi Arabistan, İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin dört balistik füze ve İran'dan gelen bir dizi insansız hava aracı saldırısına maruz kaldığı, ancak hava savunma sistemlerinin tüm saldırıları başarıyla püskürttüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda kullanılan İHA'ların sayısına değinilmedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise ülkenin El-Harec bölgesine doğru fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenip imha edildiğini duyurdu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.