Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Başbakanı Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan arasındaki telefon görüşmesinde, ikili işbirliği, ABD-İran ateşkes süreci ve Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırısının kınanması ele alındı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesinin yolları değerlendirildi.

Taraflar özellikle ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes süreci ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları ele aldı.

Görüşmede Al Sani, Katar'ın, Suudi Arabistan'ın insansız hava araçlarıyla hedef alınması girişimini kınadığını yineledi. Al Sani, Katar'ın Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu, ülkenin güvenliği, egemenliği ile vatandaşları ve topraklarında yaşayanların güvenliğini korumaya yönelik tüm tedbirleri desteklediğini ifade etti.

Al Sani ayrıca, tarafların devam eden arabuluculuk girişimlerine olumlu yaklaşmasının, krizin nedenlerinin barışçıl yollar ve diyalog aracılığıyla çözülmesine ve yeniden gerilim yaşanmasını önleyecek kalıcı bir anlaşmaya ulaşılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
