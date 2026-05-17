Katar ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, bölgesel gerilimi azaltmaya yönelik çabaları görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgedeki gelişmeleri ve gerilimi düşürmeye yönelik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ile bunları geliştirme imkanları ele alındı.

Taraflar ayrıca, özellikle ABD ile İran arasındaki ateşkes süreciyle bağlantılı bölgesel gelişmeleri ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak gerilimi azaltma çabalarını değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, tüm tarafların yürütülen arabuluculuk girişimlerine olumlu yaklaşmasının önemine dikkati çekti. Al Sani, bunun krizin temel nedenlerinin diyalog ve barışçıl yollarla ele alınmasına imkan sağlayacağını ve kalıcı bir anlaşmaya zemin hazırlayacağını ifade etti.