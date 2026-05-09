Katar ve Mısır'dan ABD-İran müzakerelerine destek ve gerilimi düşürme çağrısı

Katar ve Mısır, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin desteklenmesi ve bölgesel gerilimin azaltılması için diplomatik çözüm yollarına bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin desteklenmesi ve bölgesel gerilimin azaltılması için diplomatik çözüm yollarına bağlı kalınması gerektiği vurgulanan görüşmede, bölgesel gelişmeler ve gerilimi düşürmeye yönelik çabalar değerlendirildi.

Yürütülen arabuluculuk girişimlerine tarafların olumlu yaklaşmasının önemine dikkat çekilen görüşmede, krizlerin diyalog ve barışçıl yollarla ele alınması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılmasının bölgede yeniden gerilim yaşanmasının önüne geçeceği ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlayacağı belirtilirken, bölgesel istikrarın sağlanması için siyasi çözümlerin önceliklendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, sürecin halkların çıkarlarını gözeten bir anlayışla yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Son olarak da ikilinin görüşmesinde, ABD ile İran arasında 8 Nisan'dan bu yana devam eden geçici ateşkes sürecine de değinilirken, taraflar arasında "yakın bir anlaşma" ihtimaline yönelik beklentilerin sürdüğü kaydedildi.