Katar Başbakanı Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile bölgesel gerilimi ele aldı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik çabaları değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkeyi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar ile Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesi amacıyla sürdürülen diplomatik girişimler ele alındı.

Al Sani, Katar'ın ABD ile İran arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen müzakereleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, söz konusu görüşmelerin tarafların çıkarlarını gözeten kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanması ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlaması temennisini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, bölge halklarının yeni gerilimlerin olumsuz sonuçlarından korunması için ortak çabaların artırılmasının önemi vurgulandı.

Al Sani, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla aşılması amacıyla kardeş ve dost ülkelerle koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.