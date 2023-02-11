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Katar ve ABD, deprem bölgelerine yönelik uluslararası yardımların koordinesini görüştü

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Katar ve ABD, deprem bölgelerine yönelik uluslararası yardımların koordinesini görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım ve kurtarma operasyonları için uluslararası çabaları koordine etmenin yollarını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım ve kurtarma operasyonları için uluslararası çabaları koordine etmenin yollarını ele aldı.

Katar haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, resmi ziyareti kapsamında ABD'de olan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile ABD'li mevkidaşı Blinken Washington'da bir toplantı düzenledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları için uluslararası çabaları koordine etmenin yollarının görüşüldüğü toplantıda, Türkiye ve Suriye'nin kuzeyine yardımların ulaştırılması değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Katar-ABD ilişkileri, İran nükleer anlaşması müzakerelerindeki gelişmeler ile Filistin ve Afganistan'daki son durum ele alındı.

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Kaynak: AA / Ahmed Yusuf Bıtmez - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Antony Blinken Kahramanmaraş Katar Güncel Haberler

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