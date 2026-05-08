Katar Başbakanı Al Sani, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile bölgedeki gelişmeleri görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Al Sani, J.D Vance ile resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington'da, bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ilişkileri ve bu ilişkilerin farklı alanlarda güçlendirilmesi imkanları ele alındı.

Toplantıda, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve istikrara katkı sağlamak amacıyla yürütülen, gerilimi düşürmeye yönelik Pakistan arabuluculuğu ve bu konudaki diplomatik çabalar değerlendirildi.

Katar Başbakanı Al Sani, görüşme sırasında bölgedeki krizin kökenlerinin barışçıl yöntemler ve diyalog yoluyla çözülmesine zemin hazırlayacak mevcut arabuluculuk çabalarına tüm tarafların karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Al Sani, bölgede sürdürülebilir barışı tesis edecek kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının önemine dikkati çekti.