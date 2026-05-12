Haberler

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Türkiye ile birlikte Pakistan'ın savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'ın yeniden açmak için yürüttüğü arabuluculuk çabalarını desteklediğini söyledi.

Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Katar Başbakanı, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer hareketliliğinin kısıtlamasının deniz ticaretini de etkilediğini belirterek, "İran bu (Hürmüz) boğazı, Körfez ülkelerine baskı veya şantaj yapmak için bir silah olarak kullanmamalıdır." dedi.

İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almayı ve göçe zorlamayı sürdürdüğünü vurgulayan Al Sani, "İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor ve insani yardımı bir silah olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.

Al Sani, bölgenin dost ülkelerle istişarenin sürdürülmesini gerektiren hassas bir süreçten geçtiğini ve Türkiye'nin koordinasyon içine oldukları ortakların başında geldiğini belirterek, "Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
