Haberler

Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları Bölgesel Barışı Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 bakanın telefon görüşmesinde, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalar ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Taraflar ayrıca, özellikle ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ile gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları ele aldı.

Görüşmede Al Sani, Katar'ın krizin sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları tam olarak desteklediklerini vurgulayarak tüm tarafların sürdürülebilir barış ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde bu girişimlere olumlu yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Al Sani ayrıca krizin temel nedenlerinin barışçıl yöntemler ve diyalog yoluyla ele alınmasının, yeniden gerilimi önleyecek kalıcı bir anlaşmaya zemin hazırlayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı; kaza kamerada

Trafiği yönlendirirken minibüsün çarptığı kadın polisin durumu ağır
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra kabusu yaşadılar
İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi! Bir anda beyaza büründü
Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı