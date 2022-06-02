Katar, İsrail'in Filistinli kadın gazeteciyi öldürmesine tepki gösterdi - Haberler

Katar, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli kadın gazeteci Gufran Verasine'yi öldürmesini şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Verasine'yi öldürmesinin işgalci İsrail'in, silahsız Filistin halkına karşı işlediği korkunç suçlar dizisinin bir yenisi olduğu belirtildi.

Verasine'nin öldürülmesi kınanan açıklamada, olayla alakalı güvenilir adil soruşturma yürütülmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

Uluslararası topluma, İsrail'in ifade özgürlüğünü daha fazla ihlal etmesini önlemek için acilen harekete geçme, Filistinlilere ve medya çalışanlarına yönelik şiddeti durdurmak ve onları korumak için tüm önlemleri alma çağrısında bulunuldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Verasine'nin, "El-Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı yakınlarında işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu" belirtilmişti.

Açıklamada, merminin Filistinli kadının göğsüne soldan girerek sağ taraftan çıktığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, genç kadının "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu" ileri sürmüştü.

Filistinli yerel kaynaklar, Verasine'nin, el-Halil Üniversitesi'nin Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduğunu ve yerel basın için çalıştığını aktarmıştı.

Verasine'nin öldürülmesi, Filistinli siyasiler ve sivil toplumdan tepki toplarken, 11 Mayıs'ta İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine benzetilmişti.