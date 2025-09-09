Katar, İsrail'in Doha'daki Saldırısını Kınadı

Katar, İsrail'in Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan saldırılarını "korkakça" şeklinde niteleyerek, "en sert şekilde" kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ensari, "Katar Devleti, İsrail'in başkent Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırısının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, saldırının Katar halkının güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Ensari, yetkili makamların olaya derhal müdahale ettiğini belirterek, hedef alınan bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Katar'ın İsrail saldırısını şiddetle kınadığına vurgu yapan Ensari, İsrail'in "pervasız davranışına, bölgesel güvenliğe yönelik sürekli müdahalesine, Katar'ın güvenliğini ve egemenliğini hedef alan herhangi bir eylemine müsamaha gösterilemeyeceğini" vurguladı.

Ensari, İsrail saldırısına ilişkin "en üst düzey" incelemelerin sürdüğünün altını çizdi.

İsrail ordusu, Katar'ın başkenti Doha'daki patlamaların ardından Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast düzenlediğini açıklamıştı.