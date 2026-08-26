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Katar'dan UNRWA'ya Baskına Tepki

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Katar, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'teki UNRWA'ya bağlı Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezine baskınını kınadı; uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, UNRWA'ya yönelik sistematik saldırıların Filistinlileri hayati hizmetlerden mahrum bırakmayı amaçladığını vurguladı.

Katar, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezine baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin UNRWA'ya bağlı Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezine düzenlediği baskının, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve uluslararası iradeye açık bir meydan okuma olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in UNRWA'yı sistematik şekilde hedef almasının, nihayetinde kuruluşu ortadan kaldırmayı ve Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki milyonlarca Filistinliyi UNRWA'nın sunduğu hayati hizmetlerden mahrum bırakmayı amaçladığı ifade edildi.

Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, UNRWA'nın merkezlerinin korunması ve İsrail'in yasa dışı uygulamalarına kararlı şekilde karşı çıkılması için acil adım atılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in bu uygulamalarının felaket sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunularak, Katar'ın Filistin halkının meşru haklarının, özellikle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklediği vurgulandı.

UNRWA yetkilileri, Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezine içeride 20 personel bulunduğu sırada 50'den fazla İsrailli görevli ve 4 zırhlı aracın tesise girdiğini bildirmiş ve bu izinsiz girişi "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Filistin Yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, baskın düzenleyerek UNRWA personelinin tamamını Kalendiya Eğitim Merkezinden çıkardı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail, faaliyetlerini yasakladığı UNRWA'nın merkezini yıkmıştı

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi onaylamıştı.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'yı yasaklama kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

İsrail güçleri, Ocak 2026'da ise UNRWA'nın Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA
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