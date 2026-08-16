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İran dünyaya yalan mı söyledi? Katar o iddiayı yalanladı

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Katar, İranlı pilotların rehin alındığı iddialarını reddederek yanıltıcı olduğunu belirtti. Dışişleri sözcüsü, bölgesel gerilimi azaltma çabaları sürerken bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Katar, İranlı pilotların rehin alındığı iddialarını "yanıltıcı" diye niteleyerek yalanladı.

"HAYRETLE KARŞILIYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bölgesel gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü belirterek, "İranlı pilotların gözaltına alındığı yönünde dolaşıma sokulan iddiaları kesin bir dille reddediyor, özellikle böyle bir dönemde bu tür yanıltıcı açıklamaların yapılmasını hayretle karşılıyoruz" dedi.

"TOPRAKLARIMIZI SAVUNMAK İÇİN TEDBİRLER ALDIK"

Ensari, Katar hava sahasını ihlal eden uçakların izlediği rotayı teyit eden yetkililerin, pilotlar ile iletişim kurduğunu belirtti.
"Angajman kuralları doğrultusunda iletişim kurma çabalarımız sonuç vermeyince, uluslararası hukuk çerçevesinde topraklarımızı savunmak için gerekli tedbirler alınmıştır" diyen Ensari, durumun o dönemde resmi kanallar aracılığıyla netliğe kavuşturulduğunu kaydetti.

BİR PİLOTUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olayın ardından ülkesinin arama kurtarma ekipleri tarafından pilotların cansız bedenlerini bulmak için çalışma yürütüldüğünü bildiren Ensari, bir pilotun bulunan cesedinin teslimini koordine etmek üzere İran makamlarıyla iletişime geçildiğini aktardı.

İRAN, "REHİN ALINDILAR" DİYE DUYURMUŞTU

İranlı bir askeri komutan cumartesi günü yaptığı açıklamada, mart ayında Katar'daki bir ABD üssüne yönelik askeri görevden dönen savaş uçaklarının düşürüldüğünü belirterek, üç İranlı pilotun Katar güçlerince yakalandığını, diğer pilotun ise hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Hayatını kaybeden İranlı pilot Mecid Kazımi'nin cesedi İran'a iade edilmiş ve temmuz ayı sonlarında ülkenin güneyindeki Şiraz kentinde defnedilmişti.

Kaynak: Xinhua
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