Katar: 9 İran İHA'sı engellendi

Katar, dün sabah saatlerinden itibaren 10 İran insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı girişiminde 9'unun engellendiğini, 1 İHA'nın ise ıssız bir bölgeye düştüğünü ve olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dün şafak vaktinden itibaren "İran İslam Cumhuriyeti'nden gelen 10 İHA'nın dahil olduğu saldırı dalgalarına maruz kaldığı" belirtildi.

Açıklamada, 9 İHA'nın başarıyla etkisiz hale getirildiği, 1 İHA'nın ise ıssız bir bölgeyi hedef aldığı ifade edildi.

Katar güçlerinin ülkenin egemenliğini ve topraklarını koruyacak gerekli yetenek ve kaynaklara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, halka, yerleşiklere ve ziyaretçilere sakin kalmaları, güvenlik yetkililerinin talimatlarına uymaları çağrısında bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA