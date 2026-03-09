Katar: İran'dan bugün fırlatılan 17 balistik füze ve 6 İHA engellendi

Katar, İran'ın gün boyunca fırlattığı 17 balistik füze ve 6 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiklerini duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ABD- İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen misilleme saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, gün içinde İran'dan Katar topraklarına doğru 17 balistik füze ve 6 İHA'nın gönderildiği belirtildi.

Katar hava savunma sistemlerinin füzelere ve İHA'lara başarılı bir şekilde müdahale ettiği ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi.

Savunma Bakanlığından 3 Mart'ta yapılan açıklamada, İran'dan gönderilen 101 balistik füze, 3 seyir füzesi, 39 İHA ve 2 SU-24 savaş uçağının düşürüldüğü duyurulmuştu.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.