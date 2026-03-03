Haberler

Katar, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı iddiasını yalanladı

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid el-Ensari, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığına dair iddiaları reddederek, Katar'ın kendini savunma hakkını kullandığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başbakan Danışmanı Mecid el-Ensari, ülkesinin ABD- İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığını yalanladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Başbakan Danışmanı Mecid el-Ensari, İsrail medyasının, Katar'ın İran'a yönelik saldırılara katıldığı yönündeki iddialarını Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajla tekzip etti.

Ensari, "Katar, İran'ı hedef alan kampanyanın bir parçası olmamıştır. Biz, kendimizi savunma hakkımızı kullanarak İran'ın ülkemize yönelik saldırılarını caydırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katarlı yetkili, uluslararası basın kuruluşlarına Katar'la ilgili haberler için ülkenin güvenilir kaynaklarını kullanma çağrısında bulundu.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde ABD üslerine ve hedeflerine saldırıları düzenliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölge ülkeleriyle savaş halinde olmadıklarını ve bu ülkelerin İran topraklarına saldırılar konusunda ABD'ye baskı yapması gerektiğini belirterek, bölgedeki Amerikan üsleri ve askerlerinin kendileri için meşru hedef olduğunu söylemişti.

İsrail'in Kanal 12 ve Jerusalem Post adlı medya kuruluşları, Katar'ın İran'a yönelik saldırılara katıldığını iddia eden haberler yayımlamıştı.

