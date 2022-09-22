Katar'ın mali yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor Güncel Haberler Katar, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 bin aileye mali yardım dağıtımına başladı. Katar, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 bin aileye mali yardım dağıtımına başladı. İhtiyaç sahibi Gazzeliler, Katar'ın daha önce açıkladığı mali destek faaliyetleri kapsamındaki nakdi yardımı alabilmek için hükümete ait banka şubesine giderek yardımlarını alıyor. Katar İçişleri Bakanlığına bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinden dün yapılan açıklamada, Gazze'de ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 bin aileye yüzer dolar verileceği bildirilmişti. Katar'ın ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı bu yardım, 2018'de Birleşmiş Milletler'le imzalanan anlaşma çerçevesinde gönderiliyor. İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Güncel Kaynak: AA / Hacer Başer İsrail Banka Gazze Katar Güncel Haberler

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