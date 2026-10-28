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Katar'ın ABD-İran müzakereleri için diplomatik anlaşma çabası iddia edildi

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Katar'ın öncülüğündeki arabulucuların ABD-İran müzakerelerini yeniden başlatmak için diplomatik anlaşma aradığı iddia edildi. Amaç, Kongre ara seçimlerinin ardından savaşın alevlenmesini önlemek; Katar'ın İran'ı BM müfettişlerine tesis izni için ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Katar'ın öncülüğündeki bölgesel arabulucuların, ABD ile İran arasındaki müzakereleri yeniden başlatmak ve ABD'de düzenlenecek Kongre ara seçimlerinin ardından savaşın yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla diplomatik bir anlaşmaya varmaya çalıştığı iddia edildi.

Axios'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer, Washington ve Tahran arasındaki müzakerelere ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre, Katar'ın öncülüğündeki arabulucuların ABD ile İran arasındaki müzakereleri yeniden başlatmak ve Kongre ara seçimlerinin ardından savaşın yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla diplomatik bir anlaşmaya varmaya çalıştığı iddia edildi.

Yetkililer ayrıca, Katar'ın İran'ı, ABD'nin bazı yaptırımların hafifletilmesi karşılığında Birleşmiş Milletler müfettişlerinin bombalanmış nükleer tesisleri ziyaret etmesine izin vermeye ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.

Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin Tahran'a yönelik geniş çaplı yeni bir askeri saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialar bölgede tansiyonu tırmandırmıştı.

Kaynak: AA
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