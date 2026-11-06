Katar'ın ABD-İran gerilimi için iki günlük adım taslağı sunduğu öne sürüldü

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Katar'ın, ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla taraflarca karşılıklı güven artırıcı adımların iki gün içinde atılmasını ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasını öngören bir anlaşma taslağı sunduğu öne sürüldü.

ABD merkezli Axios haber sitesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Katar arabuluculuğunda hazırlanan taslak, Washington ile Tahran arasında iki gün içinde atılacak karşılıklı adımlarla daha kapsamlı bir anlaşmanın önünün açılmasını amaçlıyor.

Henüz taraflarca kabul edilmeyen taslağa göre, ilk gün ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını kaldırması ve dondurulmuş İran varlıklarının bir bölümünü serbest bırakması öngörülüyor.

Buna karşılık İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerini, ABD ve İsrail saldırılarında hedef alınan nükleer tesislerde inceleme yapmaları için resmen davet etmesi planlanıyor.

Taslağa göre ikinci gün ise Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması, ardından ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin başlatılması hedefleniyor.

Müzakerelerde, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceğinin de ele alınması öngörülüyor.

Axios'un haberinde, Katarlı arabulucuların taslak üzerinde İranlı yetkililer ve Beyaz Saray ile görüşmelerini sürdürdüğü, ancak taraflar arasındaki temel görüş ayrılıklarının henüz giderilemediği ifade edildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken Katar, gerilimin düşürülmesi, savaşın yeniden başlamasının önlenmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması amacıyla taraflar arasında arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor.

İran'ın talepleri arasında ABD yaptırımlarının kaldırılması, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması, deniz ablukasının sona erdirilmesi ve savaş tazminatı ödenmesi yer alıyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Rusya'da yaptığı açıklamada, diplomatik çözüm için ABD'ye 7 şart sunduklarını belirterek, bu şartlar karşılanmadan Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını ve müzakerelerin başlamayacağını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'da daha fazla yıkıma yol açmayı tercih etmediğini ancak yeni saldırılar düzenleme ihtimalinden de vazgeçmediğini belirterek, İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılıp başlatılmayacağına yakında karar vereceğini söylemişti.

Kaynak: AA