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Katar ile ABD, Afganistan ve Rusya-Ukrayna krizini görüştü

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Katar ile ABD, Afganistan ve Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Katar ve ABD dışişleri bakanları, Afganistan ve Rusya-Ukrayna krizlerini ele aldı.

Katar ve ABD dışişleri bakanları, Afganistan ve Rusya- Ukrayna krizlerini ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke dışişleri bakanları telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri, uluslararası ve bölgesel konuların yanı sıra özellikle Afganistan ve Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ahmed Yusuf Bıtmez - Güncel

Afganistan Ukrayna Rusya Katar Güncel Haberler

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