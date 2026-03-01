Haberler

Katar İçişleri Bakanlığından vatandaşlara "zorunlu olmadıkça evde kalın" çağrısı

Güncelleme:
Katar İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ve ülkede yaşayanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı ve güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekti.

Katar İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, herkesin ev ve kapalı alanlarda kalmasının önemine işaret edilerek, "kesinlikle gerekli haller dışında dışarı çıkılmaması ve yetkili makamlar tarafından yayımlanan resmi talimatlara tam olarak uyulması" istendi.

Açıklamada, alınan tedbirlerin kamu güvenliğini sağlama amacı taşıdığı ve halk güvenliğinin esas alındığı vurgulandı.

Bölgedeki son güvenlik gelişmelerinin ardından Katar'ın başkenti Doha'da cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı.

Kent genelinde normal günlerde yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı ana arterlerde dikkat çeken bir sakinlik gözlemlendi.

Özellikle West Bay, Corniche ve şehir merkezindeki işlek bölgelerde trafik yoğunluğunun belirgin şekilde azaldığı görüldü.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya





