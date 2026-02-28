Haberler

Katar İçişleri Bakanlığı: "Ülkedeki Güvenlik Durumu İstikrarlı ve Güvenli"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar İçişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırılar sonrasında ülkedeki güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu ve iç güvenlik seviyesine dair herhangi bir endişe bulunmadığını açıkladı.

(ANKARA)- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıların ardından Katar İçişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu, iç güvenlik seviyesine ilişkin herhangi bir endişe bulunmadığını bildirdi.

Katar İçişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırıların ardından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Katar'da durumun istikrarlı ve güvenli olduğunu, iç güvenlik seviyesine ilişkin herhangi bir endişe bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada, yetkili güvenlik birimlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gelişmeleri takip ettiği belirtti. Kamu güvenliğinin sağlanması, ülkede yaşayanlar ve ziyaretçilerin korunması ile kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmaların sürdüğü de kaydedildi.

Bakanlık, kamuoyuna yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alınması çağrısında bulunarak, söylenti ve doğrulanmamış haber ya da görüntülerin paylaşılmamasını istedi. Gelişmelere ilişkin güncellemelerin Bakanlığın resmi kanalları üzerinden yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Netanyahu'dan ilk açıklama! İran operasyonun adını duyurdu

Netanyahu'dan ilk açıklama! İran operasyonun adını ilan etti