Katar Hayır Kurumu, Hartum'a 50 tırlık ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi

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Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), Sudan'da devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle ağırlaşan sağlık krizine destek amacıyla başkent Hartum'a ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 50 tırlık insani yardım gönderdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Katar Kalkınma Fonu, Hamad Sağlık Kurumu ve Aspetar Hastanesi işbirliğiyle hayata geçirilen projede, Sudan'daki sağlık tesislerinin temel ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmesi ve tedavi hizmetlerini sürdürme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Katar Hayır Kurumunun Sudan'da bu yıl yürüttüğü sağlık ve yardım programı kapsamında, kalp kateterizasyonu işlemleri, koklear implant ve katarakt ameliyatlarına yönelik toplam maliyeti 1,3 milyon Katar riyalini aşan cerrahi sağlık kampları düzenlendi.

Kurumun Sudan'da yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği insani yardım projeleri ve desteklerinin toplam maliyeti ise yaklaşık 17 milyon Katar riyaline ulaştı.

Katar'ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Katar Hayır Kurumu insani krizin yaşandığı bölgelerde gıda paketleri, barınma malzemeleri, sağlık ve hijyen desteği gibi çok sayıda temel insani yardım faaliyetini sürdürüyor.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, HDK'nin orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlığın ardından çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin Kuzey, Batı ve Güney Kordofan eyaletlerinde de Ekim 2025'ten bu yana ordu ile HDK arasında çatışmalar devam ediyor.

BM ve uluslararası kuruluşların verilerine göre çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre Sudan'daki sağlık tesislerinin üçte birinden fazlası hizmet dışı kalırken, 20 milyondan fazla kişi acil sağlık yardımına ihtiyaç duyuyor. Ülkede bu yıl insani yardıma ihtiyaç duyan 33,7 milyon kişinin yaklaşık 21 milyonu ciddi gıda yetersizliğiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA