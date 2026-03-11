Katar Savunma Bakanlığı yeni bir füze saldırısının engellendiğini duyurdu

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan yeni bir füze saldırısının engellendiğini açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetler Katar'ı hedef alan bir füze saldırısını püskürttü." ifadesi kullanıldı.

Al Araby televizyon kanalında yer alan haberde, Katar İçişleri Bakanlığı'nın yüksek güvenlik tehdidi uyarısının ardından başkent Doha semalarında patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik tehdidinin yüksek seviyede olduğu duyurusu yapıldı, kamu güvenliğini sağlamak için herkesin evde kalması gerektiği belirtildi.

Katar, dün ülkeyi hedef alan bir füze saldırısının engellendiğini açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.