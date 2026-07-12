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Katar Savunma Bakanlığı: Katar'ı hedef alan füze saldırısı engellendi

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Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan bir füze saldırısının silahlı kuvvetler tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırının niteliği ve ayrıntıları paylaşılmadı.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi hedef alan füze saldırısını etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı, saldırının niteliği, fırlatılan füze sayısı ya da olayın meydana geldiği bölgeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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