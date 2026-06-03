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Katar Emiri Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD-İran görüşmeleri, deniz güvenliği ve küresel tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi konularını ele aldı. Görüşmede tansiyonun düşürülmesi ve diyalog vurgusu yapıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin son durum ele alınırken, gerilimin düşürülmesi ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası girişimler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca mevcut gelişmelerin deniz güvenliği ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkileri de masaya yatırılarak seyrüsefer güvenliğinin korunması, stratejik su yollarının emniyetinin sağlanması ve küresel enerji ile tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Görüşmede Katar Emiri, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve barışçıl çözümlerin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, taraflar arasında diyalog ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ve bölgenin yeni gerilim ve çatışmalardan uzak tutulmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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