Katar Emiri Şeyh Temim, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesinin imkanları değerlendirildi.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik çabaları görüştü.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğin desteklenmesi amacıyla farklı konularda koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.