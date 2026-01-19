Katar Emiri Şeyh Temim, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suriye'deki gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konularında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki mevcut gelişmeler ele alındı.
Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemine vurgu yapılan görüşmede, iki lider Katar ile Suriye arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin yollarını da değerlendirdi.
