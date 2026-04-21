Katar Emiri Şeyh Temim, Japonya Başbakanı Sanae ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkileri, bölgesel krizleri ve enerji piyasalarını ele aldı. Görüşme sırasında İran'ın Katar'a saldırıları kınandı ve bölgedeki barışın desteklenmesi vurgulandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Şeyh Temim, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bunların enerji piyasalarına yansımaları masaya yatırıldı.

İran'ın Katar'a saldırılarını kınayan Japonya Başbakanı, Katar'ın bölgede barış ve istikrarı destekleyen rolünü takdir etti.

Görüşmede bölgesel krizde Pakistan'ın arabuluculuk rolünden övgüyle söz eden liderler, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, enerji güvenliğini ve piyasaların istikrarını sağlayacak, bölgesel istikrar ve küresel ekonomiyi destekleyecek kapsamlı bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
