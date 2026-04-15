Katar Emiri Şeyh Temim, Doha'da AB Konseyi Başkanı Costa ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emirliği'nde Şeyh Temim ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alarak güvenlik, enerji arzı ve işbirliği konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Costa başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ile Gazze Şeridi ve Lübnan'daki durum ve bölgede devam eden gerilimin insani ve güvenlik boyutları değerlendirildi.

Taraflar, söz konusu gelişmelerin bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerine, özellikle uluslararası deniz taşımacılığı güvenliği ve küresel enerji piyasalarının istikrarına yansımalarına dikkati çekerek, enerji arzının kesintisiz sürdürülmesinin ve hayati deniz geçiş hatlarında güvenlik ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

Görüşmede Katar ile AB arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin imkanları da ele alındı. Katar'ın, başta sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki olmak üzere küresel enerji güvenliğine katkı sağlayan güvenilir bir ortak olduğu ifade edildi.

Taraflar ayrıca enerji, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak çıkarların güçlendirilmesi konularını da değerlendirdi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
