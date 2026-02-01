Haberler

Katar Emir Şeyh Temim, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek İran meselesi ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmede bölgedeki gerilimi düşürme çabaları ve Gazze'deki son durum ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran meselesiyle ilgili gelişmeleri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Temim'in, Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin çeşitli alanlarda ilerletilmesi olanaklarının ele alındığı aktarılan açıklamada, Şeyh Temim ve Macron'un bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri görüştüğü ifade edildi.

Bölgesel gerilimi düşürme yönündeki çabaların da konuşulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede özellikle bölgedeki gerilimi düşürecek çabaların yanı sıra İran meselesiyle ilgili gelişmeleri ve bölge güvenliğine yansımalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu."

Şeyh Temim ve Macron görüşmesinde ayrıca Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ve ateşkes sürecinin de konuşulduğu belirtilen açıklamada, Lübnan'ın istikrarına destek verme olanaklarına da değinildiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik dün yaptığı açıklamada, Tahran yönetimi ile müzakere ettiklerini belirtirken, bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması konusunda umutsuz konuşmuştu.

İran lideri Ali Hamaney ise ABD'nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını söylemişti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

