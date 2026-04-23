Katar Emiri Şeyh Temim, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, Şeyh Temim ile Crosetto, başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Katar ve İtalya arasındaki savunma ve askeri iş birliği alanlarında mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

Crosetto, temasları kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile de bir araya geldi.

Her iki taraftan üst düzey askeri yetkililerin de katıldığı görüşmede, bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ve mevcut durum ele alınırken, güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve mevcut koşullar çerçevesinde savunma alanındaki iş birliği ve ortak koordinasyon imkanları değerlendirildi.