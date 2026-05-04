Katar Emiri Şeyh Temim ile BAE Devlet Başkanı Nahyan bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre görüşmede Şeyh Temim, İran tarafından BAE'deki sivil hedefler ve tesislere yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları şiddetle kınadığını ifade etti.

Katar'ın BAE ile tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Al Sani, BAE'nin güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik atacağı tüm adımları desteklediklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar da değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
