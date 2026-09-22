Katar Emiri BM'de uyardı, İsrail saldırganlığı Suriye dahil bölgeyi tehdit ediyor

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Gazze Şeridi'nden sonra İsrail saldırganlığının komşu ülkeleri de etkileyecek şekilde genişlediğnii ve Suriye dahil bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Şeyh Temim, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu'nun en tehlikeli dönemlerden birinden geçtiğini belirtti.

Anlaşmazlıkları çözmenin en doğru yolunun diyalog ve müzakereler olduğunun altını çizen Şeyh Temim, çözülmeyi bekleyen çekişmelerin zamana bırakılmasıyla daha maliyetli olabileceği uyarısında bulundu.

Bölgenin yaşadığı durumun özünde, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini teşvik eden kolektif bölgesel güvenliğin eksikliği olduğuna dikkati çeken Şeyh Temim, "Katar hala Körfez krizinin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine olan inancını koruyor." dedi.

Barışçıl diplomatik çözüm fırsatının kaçırılmaması gerektiğini dile getiren Şeyh Temim, "Bölgemiz en tehlikeli aşamalardan birini yaşıyor. Bölgemizdeki kriz, yıllarca erteleme ve gerçekçi olmayan çözümlerin sonucudur." diye konuştu.

"Gazze'de yaşananlar bir soykırımdır ve tüm insanlığın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak." diyen Şeyh Temim, İsrailli yöneticilerin artık Gazze halkını zorla yerinden etmenin "en uygun çözüm" olduğunu açıkça dillendirdiklerine işaret etti.

Katar'ın, Gazze'de ateşkes sağlanıncaya kadar arabuluculuk çabalarına devam ettiğini hatırlatan Şeyh Temim, "Zorla göçü çözüm görenlerin, Gazze'de yaşayanların hayatını kolaylaştıracak adımları engellemesinden endişe ediyoruz." dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail saldırganlığı komşu ülkeleri etkileyecek şekilde genişledi ve Suriye dahil bölge güvenliğini tehdit ediyor. İsrail, Lübnan'daki anlaşmaya uymadığını ilan ediyor ve vesayet mantığına göre hareket etmekte ısrar ediyor."

Şeyh Temim, İsrail'e taahhütlerini yerine getirmesi, Gazze Şeridi'nden çekilerek saldırılarına ve ablukaya son vermesi çağrısı yaptı.

Lübnan'da devletin tüm topraklarında egemenliğini sağlamasına desteklerini yineleyen Şeyh Temim, BM'nin Yemen'de kapsamlı bir siyasi mutabakat için sarf ettiği çabalara desteklerini de ifade etti.

Katar Emiri Şeyh Temim, Libya'daki siyasi süreci ve mutabakat çabalarını da desteklediklerini söyledi.

Kaynak: AA