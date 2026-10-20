Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Katar Dışişleri Sözcüsü Ensari, İsrail'de barışı inşa edecek ortak olmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Dışişleri Sözcüsü Ensari, İsrail devletinde barışı inşa edecek ortak olmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi. Ensari, İsrailli siyasi adayların yalnızca askeri çözümden bahsettiğini, bunun bölgede barış ve istikrar şansını sağlamayacağını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ???????İsrail devletinde barışı inşa edecek bir ortaklarının olmamasının üzücü olduğunu söyledi.

Ensari, Doha'da düzenlenen "2026 Dünya Güvenlik Forumu"nda yaptığı konuşmada Filistin meselesine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Ensari konuşmasında, "İsrail devletinde barışı inşa edecek bir ortağımızın olmaması üzüntü verici." dedi.

İsrail'deki siyasi adayların hiçbirinin ne barıştan ne de bölgenin ve Filistin halkının istikrarından söz ettiğine dikkati çeken Ensari, İsrail'deki siyasetçilerin yalnızca askeri çözümden bahsettiklerinin altını çizdi.

Ensari, İsrail'deki bu tutumun yansımalarını şu sözlerle aktardı:

"Bu durum, gelecekte İsrail halkı da dahil olmak üzere bölgedeki hiçbir halkın barış ve istikrar şansına kavuşmasını sağlamayacaktır. İsrail hükümetinin şu anda yaptıkları İsrail'in güvenliğini ve emniyetini temin etmediği gibi, Filistin tarafının da kendisine dayatılanları kolayca kabul etmeyeceği bir sonuca yol açmaktadır."

"Müzakere masasında barışı tesis etmek isteyen başka bir taraf yokken, Filistin tarafına nasıl 'silahlarını bırak ve müzakere masasına otur' diyebiliriz?" şeklinde konuşan Ensari, Katar, Türkiye, Mısır ve ABD ile birlikte barış sürecini ileriye taşımaya çalıştıklarını ancak masanın diğer tarafında (İsrail) bu duruma çözüm bulmak isteyen kimsenin olmadığını vurguladı.

Ensari, Filistin halkıyla ve Gazze'deki insanlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya'da yasa dışı altın madeninde göçük! 14 kişi hayatını kaybetti

Altın ararken kabusu yaşadılar! Bilanço ağır
ABD'de gıda alarmı! 718 ton et ve tavuk ürünü piyasadan toplatılıyor

Yüzlerce ton et piyasadan toplatılıyor
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı

Camdan dışarı bakan yolcular kabusu yaşadı
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

AVM'yi tahliye ettiren protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza

Dünya devine futbol tarihini sarsacak ceza: Tam 2 sene boyunca...
Nesrin Cavadzade’den Azerbaycan tepkilerine yanıt: Boyun eğmeyeceğim

Günler sonra tepkilere yanıt verdi: Boyun eğmeyeceğim
Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

Öldü denilen Kim'den haber var!