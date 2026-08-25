Katar ve Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda Güvenlik İş Birliği

DOHA (AA) – Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Hürmüz Boğazı'nda geçici bir ortak deniz koridoru oluşturulmasına yönelik görüşmeleri ve boğazın mayınlardan temizlenmesi için ortak proje yürütülmesi önerisini ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre Al Sani, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Al Sani ile Busaidi arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesinin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, Umman ile İran arasında Hürmüz Boğazı konusunda devam eden diyalog kapsamında, geçici bir ortak deniz koridoru oluşturulması ve boğazın mayınlardan temizlenmesi için ortak bir proje yürütülmesini içeren aşamalı bir çerçeve önerisi ele alındı.

Al Sani, Umman'ın diplomatik çabalarını takdir ettiklerini belirterek, gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik girişimlerine Katar'ın tam destek verdiğini vurguladı.

Kaynak: AA