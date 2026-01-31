Haberler

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Tahran'da üst düzey yetkililerle bir araya geldi

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir araya geldi. Görüşmelerin içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Katar, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden biri olarak Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişini sağlıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
