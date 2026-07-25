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Katar, denizcilik faaliyetlerinin yeniden başlatılacağını duyurdu

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Katar, İran ile ABD arasındaki askeri gerilimin Körfez'e yayılması nedeniyle geçici süre askıya alınan denizcilik faaliyetlerinin yarın tamamen yeniden başlatılacağını açıkladı.

Katar, İran ile ABD arasındaki askeri gerilimin Körfez'e yayılması nedeniyle geçici süre askıya alınan denizcilik faaliyetlerinin yarın tamamen yeniden başlatılacağını açıkladı.

Katar Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Temmuz Pazar gününden itibaren tüm denizcilik faaliyetlerinin tamamen yeniden başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, deniz seferlerinde en üst düzey güvenlik ve emniyetin sağlanması amacıyla tüm kurum ve kişilerin yürürlükteki denizcilik düzenlemeleri ve talimatlarına uyması çağrısında bulunuldu.

Katar, Hürmüz Boğazı'ndaki bölgesel gerilimin tırmanması üzerine 29 Haziran'da tüm deniz araçlarının seferlerini geçici olarak durdurmuş, 5 Temmuz'da ise denizcilik faaliyetlerinin yeniden başlatıldığını açıklamıştı.

ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin ardından Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik endişeleri nedeniyle 12 Temmuz'da denizcilik faaliyetlerini ikinci kez askıya almış ve 21 Temmuz'da ise kısmen yeniden başlatıldığı açıklanmıştı.

Son kararla birlikte, 26 Temmuz Pazar gününden itibaren tüm denizcilik faaliyetleri tamamen yeniden başlatılmış olacak.

Kaynak: AA
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