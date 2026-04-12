Katar, durdurulan denizcilik faaliyetlerini yeniden başlatacağını duyurdu

Güncelleme:
Katar, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle durdurduğu denizcilik faaliyetlerini 12 Nisan'dan itibaren yeniden başlatacağını açıkladı. Denizdeki güvenlik standardı vurgulanarak, balıkçılık lisansına sahip gemilere günün her saati seyrüsefer izni verileceği belirtildi.

Katar, ABD- İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurulan denizcilik faaliyetlerini yeniden başlatacağını açıkladı.

Katar Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, denizcilik faaliyetlerinin 12 Nisan Pazar gününden itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Katar karasularında bugün itibariyle her türlü gemi ve teknenin 06.00-18.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği kaydedildi.

Balıkçılık lisansına sahip gemi ve teknelerin ise daha önce yayımlanan genelgeye uygun olarak günün her saatinde seyrüsefer yapmasına izin verildiği aktarılan açıklamada, tüm deniz yolculuklarında en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarının sağlanması gerektiğine işaret edildi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi

Müzakereler sürerken, Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış
