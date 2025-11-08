Haberler

Katar'dan UCM İddialarına Sert Yanıt

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar, Uluslararası Ceza Mahkemesiyle ilgili kendisine yöneltilen asılsız iddiaları reddetti ve bu iddiaların Gazze'deki arabuluculuk çabalarını baltalamayı amaçladığını belirtti.

Katar, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili olarak kendisine yöneltilen iddiaları reddederek, bunların "asılsız" olduğunu ve Gazze Şeridi'ndeki arabuluculuk çabalarını baltalamayı amaçladığını belirtti.

Katar Uluslararası Medya Ofisinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı ilgilendiren bir davayla ilgili asılsız iddiaları şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu iddiaların, yanlış bilgi yaymak ve kendi kınanacak eylemlerinin sorumluluğunu başkalarına atarak sorumluluktan kaçmak için bazı kötü niyetli aktörlerin yürüttüğü koordineli bir kampanyanın parçası olduğu kaydedildi.

Ofisin açıklamasında, bu iddiaların, birçok medya kuruluşu arasında uydurma bilgileri dolaştırmak için koordineli çabalar çerçevesinde ortaya çıktığı, ancak bunların çoğunun, iddiaların gerçek dışı ve inandırıcı olmadığını teyit ettikten sonra bunları yayınlamaktan kaçındığı dile getirildi.

Açıklamada, "Bazı saygın medya kuruluşlarının, kendi çıkarlarını korumak için yanlış bilgi yaymak ve gerçeği çarpıtmak isteyen kuruluşlar tarafından istismar edilmesi son derece kaygı vericidir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddiaların, Katar'ın arabuluculuktaki rolü, Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatlarını kurtarma ve serbest bırakma çabaları, uluslararası kurumlara verdiği destek ve uluslararası hukuk hükümlerine bağlılığı nedeniyle Katar'a karşı devam eden sistematik bir kampanya çerçevesinde ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, bu çabalar kapsamında yanlış bilgi yayılmasının yaygın bir durum olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Katar'ın bu tür saldırılara kararlılıkla ve sorumlulukla karşı koymaya devam edeceği vurgulanarak, bölgede barışı sağlama ve istikrarı teşvik etme çabalarını sürdürürken, adını ve itibarını her türlü yolla koruyacağına işaret edildi.

The Guardian'ın haberinde, Karim Khan'ı "cinsel taciz ve saldırı" ile suçlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi çalışanının, "Katar içindeki kuruluşlar adına özel istihbarat firmaları tarafından" gerçekleştirildiği iddia edilen" gizli bir casusluk operasyonuna maruz kaldığı iddialarına yer verilmişti.

UCM Başsavcısı Khan ise iddiaları reddederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililere yönelik savaş suçu soruşturmasında siyasi baskı, istihbarat tehdidi ve cinsel suç iddialarıyla hedef alındığını belirtiyor.

Katar, Mısır, Türkiye ve ABD ile birlikte, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasıyla sonuçlanan çabalara öncülük etmişti. Gazze Şeridi'ndeki ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.